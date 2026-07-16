Questions fréquentes IA

Quel est l'objectif principal du Programme Top Décideurs d'All4Customer Meetings à Cannes ? +

Pourquoi All4Customer Meetings a-t-il choisi de centrer son événement sur la place de l'humain à l'ère de l'IA ? +

Quels sont les principaux intervenants des conférences plénières et leurs thèmes ? +

Comment est structuré le programme au-delà des deux conférences principales ? +