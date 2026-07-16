Le Programme Top Décideurs d'All4Customer Meetings s'installe à Cannes pour trois jours de rendez-vous one-to-one ciblés, conçus pour matcher les projets des participants avec les solutions les plus adaptées parmi plus de 130 exposants (intelligence artificielle, expérience client, marketing digital, e-commerce, data, CRM ou centres de contact). Deux conférences plénières rythmeront l'événement autour d'un fil rouge commun : la place de l'humain à l'ère de l'IA. Le mercredi 16 septembre, Olivier Cohn (CEO de Best Western France) ouvrira le bal avec "REHUMANIZE", explorant comment l'IA peut au contraire remettre de l'humain dans la relation client ; le jeudi 17, Cédric Laforge (Vacheron Constantin) animera "RESET", une battle marketing sur les nouvelles stratégies mêlant IA générative, hyper-personnalisation et social selling. Une dizaine d'ateliers d'experts, du networking premium et des soirées dans des lieux prestigieux complètent ce rendez-vous.