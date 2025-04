Allain Bougrain-Dubourg président d’honneur du 29e Festival du Livre

Allain Bougrain-Dubourg, est le président d’honneur de la 29e édition du Festival du Livre qui a lieu du 30 mai au 1er juin sur le thème “Prendre le large”. Médiatique président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), il a la vocation de la cause animale. Journaliste, producteur et réalisateur de télévision, il n’a eu de cesse de partager son enthousiasme et ses convictions. On se souvient de ses émissions : “Des animaux et des hommes”, “Terre des bêtes”, “Animalia”… Sur RTL, chaque samedi dans “On refait la planète”, il aborde les grands défis environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés.

Allain Bougrain-Dubourg est aussi un écrivain engagé. Son premier livre, L’agonie des bébés phoques (Presses de la Cité. 1978) portait témoignage du sanglant massacre des blanchons sur la banquise pour leur fourrure. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont, récemment, un Dictionnaire amoureux des oiseaux (Plon. 2022) et un Dictionnaire amoureux de la vie sauvage (Plon. 2024). “Aimer, souffrir, tricher, aider, rire ne sont pas le propre de l’homme”, écrit-il. ”Les bêtes empruntent nos travers à moins que ce soient nous qui, plus probablement, les avons plagiés.”