Autour de l'initiative #SeatsForAll, des sièges emblématiques de l'Allianz Riviera ont été transformés en oeuvre d'art par le collectif niçois WholeStreet et seront mis aux enchères le 23 septembre au profit des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016.

À l'occasion de la saison 2026-2027, qui marque à Nice les dix ans de l'attentat du 14 juillet 2016, Allianz et l'OGC Nice s'associent autour de l'initiative #SeatsForAll. Vingt-quatre sièges emblématiques de l'Allianz Riviera ont été confiés à autant d'artistes réunis par le collectif niçois WholeStreet, qui les ont transformés en œuvres uniques. Vingt-deux d'entre elles seront mises aux enchères au profit de quatre associations engagées auprès des victimes et de leurs proches : Promenade des Anges, Life For Nice, Mémorial des Anges et Une Voie des Enfants.

La vente aux enchères caritative se tiendra le mercredi 23 septembre à partir de 18h30 à l'Allianz Riviera, sous le marteau de Me Agathe Voisin, commissaire-priseur de Nice Enchères, connue du grand public pour ses interventions dans l'émission Affaire conclue. Cette soirée s'inscrit dans la saison hommage de l'OGC Nice, après la cérémonie déjà organisée le 5 septembre face au Mans FC.