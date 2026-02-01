Les Alpes-Maritimes ouvrent une formation à la course au large

Pour la Côte, c’est la première formation d’excellence pour la course au large. Une version Méditerranée. Vendredi, le Département des Alpes-Maritimes a officiellement lancé sa formation “course au large” au port départemental de la Darse, à Villefranche-sur-Mer. Portée par le Pôle Mer “Loïc Leferme”, cette initiative marque une étape structurante pour la filière maritime azuréenne. Le dispositif ambitionne de faire émerger, sur le territoire, une filière d’excellence jusque-là concentrée en Bretagne. Son lancement s’est fait en présence du navigateur niçois Jean-Pierre Dick, des élus locaux et des acteurs du monde nautique. (Photo DR : Jean-Pierre Dick et les premiers jeunes talents course au large de la nouvelle formation).

Implanté sur le site emblématique de la Darse, le Pôle Mer “Loïc Leferme” s’inscrit dans une démarche globale mêlant transmission, sport et écologie. Présenté à l’été 2025, il fédère les acteurs maritimes autour de six axes majeurs, dont la course au large, la protection de l’environnement et la valorisation du patrimoine maritime. Avec cette première action concrète, le Département affirme sa volonté d’offrir aux jeunes navigateurs un parcours de haut niveau sans quitter la Méditerranée.

Conçue en partenariat avec la Fédération Française de Voile, la formation vise la détection et l’accompagnement de jeunes régatiers vers la navigation hauturière, avec en ligne de mire l’obtention du label national “course au large jeunes”. Une avancée majeure pour le Sud-Est, où les espoirs étaient jusqu’ici contraints à l’exil pour accéder à ce type de filière structurée.

Pour inaugurer le programme, six jeunes talents — dont trois originaires des Alpes-Maritimes — ont pris la mer pour une navigation de sélection de plusieurs jours aux côtés de Jean-Pierre Dick, à bord du JP54, son bateau victorieux de la Route du Rhum 2022. Cette immersion en conditions hivernales doit permettre d’évaluer endurance, autonomie et capacité de décision, tout en bénéficiant de l’expérience d’un marin au palmarès international.

Au-delà de la performance sportive, le projet revendique une dimension humaine et éducative forte. “La mer est l’une des plus grandes écoles de la vie”, a rappelé Charles-Ange Ginesy, le président du Département, insistant sur la chaîne de transmission entre champions et nouvelle génération. Un esprit que partage Jean-Pierre Dick, pour qui cette initiative ouvre enfin aux jeunes du Sud la possibilité de croire plus tôt à la course au large — et de s’y engager avec des bases solides, depuis leur port d’attache de Port de la Darse jusqu’aux océans du monde.