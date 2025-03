Alpes-Maritimes : Patrick Amoussou-Adéblé nouveau secrétaire général de la préfecture

Un nouveau secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes et sous-préfet de Nice : Patrick Amoussou-Adéblé. Il vient de Bordeaux où, depuis six ans, il occupait le poste de Secrétaire général pour les affaires régionales de la Région Nouvelle-Aquitaine. Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA, promotion 2001-2003), il a débuté sa carrière comme sous-préfet et directeur de cabinet du préfet des Landes en 2003. Agé de 57 ans, il prendra ses fonctions lundi 25 novembre pour un mandat de trois ans, dans un contexte de tension entre le préfet Hugues Moutouh et le président de la Métropole, Christian Estrosi.

Photo DR : Patrick Amoussou Adéblé, nouveau Sous Préfet de Nice