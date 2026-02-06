Météo France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance orange "vague- submersion" ce vendredi de 6 à 12 heures. Hier, jeudi, à partir de 20 heures, Nice a fermé l’ensemble de ses plages, ainsi que le sentier du littoral. Ce matin, dès 5 heures, la cellule vigilance du PC Communal de Nice & le poste de coordination Métropolitain ont été activé tandis que les services de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur ont été mobilisés pour parer à toute éventualité sur l’ensemble du territoire.