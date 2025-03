Altrnativ d’Eric Léandri se positionne sur Two-i, startup de vidéosurveillance intelligente

Selon “La Lettre” (ex- Lettre A), Éric Léandri, ex patron de Qwant et ancien président de la French Tech Côte d’Azur, se positionne sur Two-i, une start-up de vidéosurveillance intelligente. Altrnativ, la société qu’il a fondée en 2020 après son départ de Qwant, a lancé des négociations avec Two-i en vue d'un rachat. Basée à Metz, cette start-up opère sur le secteur très porteur de la vidéosurveillance intelligente et de la reconnaissance faciale. Two-i s’était fait connaître en proposant d’équiper en 2019 les tramways niçois de dispositifs de reconnaissance d’émotion, projet qui a suscité de vives oppositions à Nice et qui ne s’est pas réalisé.