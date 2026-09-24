L'arrêté interministériel, publié au Journal officiel le 22 septembre, ouvre aux sinistrés un délai de 30 jours pour déclarer leurs pertes à leur assureur.

L'arrêté interministériel du 11 septembre 2026, publié au Journal officiel le 22 septembre, reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour trois communes des Alpes-Maritimes, a annoncé la préfecture. Isola et Rigaud sont concernées au titre des inondations et coulées de boue survenues respectivement les 16 et 14 août 2026. Auribeau-sur-Siagne l'est au titre des mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) survenus les 30 et 31 janvier 2025.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté pour adresser à leur compagnie d'assurance un état estimatif de leurs pertes. Ils peuvent ainsi bénéficier du régime d'indemnisation instauré par la loi du 13 juillet 1982. La préfecture rappelle par ailleurs que les communes n'ayant pas encore formulé de demande disposent d'un délai de 24 mois après le début d'un événement pour solliciter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.