Amadeus, prix Choose France 2023 pour son engagement dans l’innovation

En pleine renaissance après la crise Covid, Amadeus a reçu jeudi dernier le prix 2023 Choose France dans la catégorie innovation et technologies innovantes. Ce prix, décerné par Business France, l'agence nationale gouvernementale au service de l'internationalisation de l'économie française, vient récompenser l’innovation technologique du leader de la technologie du voyage dont le siège est en Espagne mais son plus important centre de R&D (4.300 personnes) à Sophia Antipolis. (Photo DR : Denis Lacroix, président d'Amadeus France à reçu le prix Choose France à Paris).

La suite du Sommet Choose France de juillet 2022

La remise des prix a été organisée en marge de l’événement les “États de la France”, placé sous l’égide des trois ministères de tutelle (Europe et Affaires étrangères, Économie et Finances, et Cohésion des territoires) de Business France. Elle visait cette année à mettre en valeur les investisseurs étrangers ayant réalisé les investissements qu’ils avaient annoncés lors d’un Sommet Choose France à Versailles, et dans des secteurs prioritaires de France 2030.

Un panel représentatif de 16 juges a sélectionné les lauréats, avec des membres regroupant des institutionnels et des personnes qualifiées d’entreprises. Le jury a examiné l'avancement des projets des candidats, les politiques en matière de RSE, les investissements et l’impact des activités des entreprises sélectionnées sur l’emploi en France et dans les territoires. En juillet 2022, lors du 5ème Sommet Choose France, Amadeus avait alors annoncé 80 M€ d'investissement et 800 emplois créés sur deux ans. Trois autres entreprises étrangères ayant investi dans leurs filiales en France étaient également distinguées. Il s’agit de l’entreprise britannique GSK (Transition écologique et décarbonation), de l’Italien Iveco Group (mobilité verte) et de l’Américain Fedex (Talents et formation d’avenir).

Amadeus a recruté 800 personnes en deux ans

A l'occasion de l’attribution du prix, Amadeus a été félicité pour son engagement à repousser les limites de l'innovation et de l'excellence. Le jury a également souligné la contribution d’Amadeus à une économie plus durable et au développement des talents. Dans le cadre de sa politique d’in­vestissement dans l’innovation, le groupe a recruté 800 personnes en France au cours des deux dernières années (450 en 2022 et 350 en 2023). La majorité de ces emplois est localisée dans le centre de R&D d’Amadeus à Sophia Antipolis et le reste à Paris. Amadeus est le 1er employeur privé des Alpes Maritimes avec plus de 4.300 personnes sur son plus grand site au monde.

“La France est un marché historique et stratégique pour Amadeus” a rappelé Denis Lacroix, président d’Amadeus France. “Nous sommes très fiers d'être reconnus pour notre contribution à son développement économique, alors que nous continuons à croître et à investir dans le pays avec plus de 800 recrutements en France entre 2022 et 2023.”