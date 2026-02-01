Fermer le menu
1er février 2026, par Rédaction

Les ambitions de Lucas Dubois, nouveau président de la JCE de Monaco

À 27 ans, le jeune entrepreneur est élu président national 2026 de la Jeune Chambre Economique de Monaco. Il apporte de nouveaux leviers d'action et place son mandat sous le signe de l’entrepreneuriat, de l’attractivité et de l’innovation.

La Jeune Chambre Économique de Monaco ouvre un nouveau chapitre avec l’élection de Lucas Dubois à sa présidence nationale pour 2026. Âgé de 27 ans, le jeune entrepreneur succède à Hanna Derrien avec l’ambition de renforcer le rôle de la JCI comme porte-voix de la jeunesse économique monégasque, dans un contexte de profondes mutations. Sa feuille de route s’articule autour de trois priorités : l’entrepreneuriat, l’attractivité et l’innovation, avec la volonté d’ancrer davantage l’association dans le débat économique de la Principauté.

Issu d’un parcours résolument international entre Monaco, les États-Unis et Londres, fondateur de deux entreprises et engagé de longue date au sein de la JCI Monaco, Lucas Dubois entend inscrire son mandat dans la continuité tout en apportant de nouveaux leviers d’action. Réorganisation des commissions, création d’un pôle Innovation, lancement du programme Monaco Junior Impact et renforcement des liens avec les jeunes actifs figurent parmi les chantiers annoncés pour faire de la Jeune Chambre Internationale un acteur toujours plus structurant du dynamisme économique monégasque.

