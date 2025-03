Ancien DG de Nice-Matin, Jean-Louis Pelé à la tête de La Provence Corse Matin

On sait maintenant pourquoi Jean-Louis Pelé, Directeur général de Nice-Matin depuis 2021, a quitté son poste au 1er juillet dernier. Un départ qui avait été présenté comme une “décision personnelle’. Jean-Louis Pelé n’est pas parti très loin, ni de la presse ni de la région. Il vient d’être nommé à la tête du groupe de presse régional La Provence Corse Matin, propriété de l'armateur CMA CGM. C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui dans un communiqué. Jean-Louis Pelé sera chargé de "conduire la nouvelle étape d'accélération développement" des deux journaux du sud-est de la France et de "poursuivre leur développement avec pour priorité de renforcer leur ancrage et leur proximité avec les lecteurs”.

Pour rappel, depuis la prise de contrôle à 100% du groupe La Provence en décembre 2022, l’armateur marseillais CMA CGM s’est investi à marche forcée dans les médias. Il est désormais propriétaire du quotidien “La Tribune”, de Brut, d’une partie de M6 et, tout dernièrement de BFMTV et RMC.