Antibes : 1 095 m² de fresques pour la 7e édition de Coul’Heures d’Automne

Photo DR : la fresque de Debza au 74 rue Henri Laugier.

Le Festival international d’art urbain Coul’Heures d’Automne a refermé le 31 octobre sa 7e édition par une soirée festive à la sChOOL, le centre d’art urbain et musical antibois. Pendant quinze jours, quinze artistes internationaux ont fait vivre les murs de la ville autour du thème du regard, couvrant au total 1 095 m² de surface peinte. Un bus-tram de 18 mètres a aussi été habillé, ce qui permet aux œuvres de circuler dans l’agglomération. En parallèle, la sChOOL accueillait l’exposition "Ici, des artistes ont fait le mur", qui prolongeait la rencontre entre les créateurs et le public.

Le festival a aussi multiplié les rendez-vous hors les murs, qui ont trouvé leur public : plus de 40 participants aux deux ateliers tout public organisés au Fort Carré, 35 à l’Apéro Peinture de l’hôtel Le Collier, plus de 55 aux projections de la médiathèque Albert-Camus et 71 inscrits aux trois visites commentées de l’Office de tourisme. Les soirées d’ouverture et de clôture ont réuni chacune une centaine de personnes. Créé en 2020 par l’association Label Note avec la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, Coul’Heures d’Automne confirme son ancrage dans la ville et enrichit chaque année un parcours de street art déjà riche de plus de 50 fresques monumentales.