Antibes : 10 jours pour l’emploi et la formation

Rassembler sur une période de 10 jours les actions menées par les principaux acteurs en faveur de l’emploi et de la formation sur le territoire d’Antibes et de la CASA : c’est ce que permet l’opération “10 jours pour l’emploi et la formation” que la ville d’Antibes et la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) lancent demain mercredi 29 janvier à 14h15 dans l’Amphithéâtre de la Médiathèque Albert CAMUS d’Antibes. Cette 3ème édition aura lieu du 29 janvier au 8 février en partenariat avec France Travail, la Mission Locale Antipolis et la Cité des Métiers de la Médiathèque Albert Camus. (Photo DR).

Pendant ces 10 jours, les partenaires de l’emploi et de la formation proposeront une diversité d’événements : 3 salons et 21 initiatives, axés sur l’accompagnement des parcours professionnels, tels que des rencontres avec des entreprises, des ateliers de préparation aux recrutements, des présentations métiers et des informations sur l’alternance et la formation.

Gratuits et ouverts à tous, les "10 jours pour l’emploi et la formation" visent à offrir aux jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou entrepreneurs les outils nécessaires pour bâtir leur avenir professionnel. L’objectif est de leur permettre d’identifier des opportunités, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de consulter des experts ou organismes spécialisés pour développer leurs projets.

Temps forts de l’événement, trois salons majeurs sont programmés, avec un accès libre :

Forum Emploi Hôtellerie Restauration Plages : 6 février, de 9h à 18h Antipolis Palais des Congrès, Juan-les-Pins.

: 6 février, de 9h à 18h Antipolis Palais des Congrès, Juan-les-Pins. Rencontres pour l’Apprentissage et l’Alternance : 7 février, de 13h30 à 18h Espaces du Fort Carré, Antibes.

: 7 février, de 13h30 à 18h Espaces du Fort Carré, Antibes. Salon Jobs d’Été (17-25 ans) : 8 février, de 13h30 à 17h30 Espaces du Fort Carré, Antibes.

8 février, de 13h30 à 17h30 Espaces du Fort Carré, Antibes. En complément des salons, de nombreux ateliers seront proposés pour travailler sur le CV, apprendre à réussir un entretien d’embauche, affiner un projet professionnel ou explorer les étapes de création d’entreprise.

