Antibes : 3ème édition pour les Trophées Women In Tech Sud

Organisée par l’association WHAT06, la 3ème édition des Trophées Women In Tech Sud aura lieu mercredi 22 mai de 17h30 à 22 heures au Palais des Congrès d’Antibes Juan les Pins. Ce concours est destiné à mettre en valeur les femmes travaillant dans la technologie, en France et plus particulièrement dans la Région Sud.

Au cours de cette soirée, trois femmes dont le parcours exemplaire constitue une source d’inspiration dans le domaine de la Tech seront sélectionnées par un jury prestigieux. Les lauréates seront choisies parmi 3 catégories distinctes : Startupeuse dans la Tech ; Chercheuse dans la Tech ; Salariée dans la Tech. La cérémonie sera suivie un cocktail de clôture ou il sera possible d’échanger sur la place de la femme dans l’univers de la Tech.