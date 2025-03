Antibes : 800 postes à pourvoir au forum emploi Hôtellerie Restauration

On recrute avant l'arrivée de la saison. Plus de 800 postes (chef de cuisine, barman, plongeur, voiturier, gouvernante, réceptionniste…), de débutant à profil expérimenté sont à pourvoir au Forum emploi de l'Hôtellerie Restauration qu’organisent, le 29 février entre 9 et 13 heures au Palais des Congrès de Juan-les-Pins, l'Agence France Travail d'Antibes-Sophia en partenariat avec la ville d'Antibes, la CASA et l'UMIH06. Quelque 60 établissements seront présents. L’occasion de rencontrer les entreprises de ce secteur qui recrutent pour la saison 2024 et passer des entretiens. Pensez à prendre plusieurs CV ! Des conseillers France Travail seront à la disposition des candidats pour répondre à leurs questions et les accompagner dans leur recherche d'emploi.