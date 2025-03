Antibes : 9èmes Rencontres pour l’Apprentissage et l’Alternance

La 9e édition des “Rencontres pour l’Apprentissage et l’Alternance” se tiendra demain jeudi 7 février, de 13h30 à 18h, aux Espaces du Fort Carré à Antibes. Organisée par la ville d’Antibes et la CASA, en partenariat avec France Travail, La Cité des Métiers et la Mission Locale Antipolis, elle s’inscrit dans l’opération ‘10 jours pour l’emploi et la formation”, qui se déroule du 29 janvier au 8 février.

L’alternance et l’apprentissage constituent aujourd’hui des opportunités clés pour décrocher un diplôme et un emploi. Afin de promouvoir ces dispositifs et de favoriser l’insertion seront réunis plus de 55 exposants tandis que 30 filières professionnelles seront représentées. Six mini-conférences (20 à 25 minutes chacune) seront proposées pour découvrir divers secteurs et parcours. Ouvert à tous, cet événement s’adresse aux collégiens, lycéens, étudiants et adultes en reconversion souhaitant découvrir ou s’orienter vers une formation en apprentissage ou en alternance. Une visite inaugurale aura lieu à 13h45 avec Jean Leonetti, président de la CASA et Kevin Luciano, vice-président.