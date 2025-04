Antibes Art Fair : encore plus grande du 12 au 21 avril

C’est un des grands événements de la saison pascale azuréenne qui revient du 12 au 21 avril avec le 53e Salon d'Antibes, l’Antibes Art Fair sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs. Elle se jouera cette année en plus grande dimension (un grand chapiteau de 3.500 m2 et un espace plein air), avec une centaine d’expsants sur son créneau de l’art moderne et art contemporain, antiquités, bijoux anciens, mobilier et objets design, arts décoratifs. Sont annoncés la présence de pièces exceptionnelles (Marc Chagall, Raoul Dufy, Hans Hartung, Bernard Buffet, Ladislas Kijno, Fernand Léger, Arman, César, Bernar Venet, Robert Combas, Hervé Di Rosa, Plensa... ) et plusieurs nouveaux exposants français, italiens renommés. Quelque 15.000 visiteurs sont attendus sur la durée du salon.

d’infos. Payant (12 €, ouverture de 11 à 19 heures)