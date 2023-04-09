Fermer le menu
9 avril 2023, par Jean-Pierre Largillet

Antibes Art Fair : un cocktail art contemporain, design et antiquités

L'Antibes Art Fair, premier Salon d’Art Moderne, d'Art Contemporain et Antiquités d'Antibes s'est ouverte hier samedi au Pré au Pêcheurs en face qui port Vauban. Au programme dans les stands de 90 exposants : mobilier (ancien, design ou vintage), peintures et sculptures, lettres manuscrites, stylos anciens, accessoires de mode ou de voyage, bijoux anciens…Prés de 20.000 visiteurs sont attendus. Nouveau cette année : le WDA (Week-end du Design et des Arts) avec un espace Créateurs de 200m² qui met à l’honneur une sélection d’artisans d’art et de designers.

  • Payant : 10 €. Ouverture de 10h30 à 19h30.

