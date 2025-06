Antibes : epicnpoc au salon international de la simulation de conduite

Une startup sophipolitaine sera présente à la Driving Simulation Conference Europe 2023 VR à Antibes, un salon international spécialisé dans la simulation de conduite : epicnpoc. Ce salon réunit en effet, du 6 au 8 septembre au Palais des Congrès d’Antibes, les spécialistes industriels, académiques et fournisseurs de ce secteur lié à la conduite autonome. Cofondée par Pierre Sigrist, epicnpoc y tient un stand et présentera lors des sessions “solutions produit” vendredi 8 à 15h15 la nouvelle version de BOWL, sa solution pour accélérer les projets d'innovation collaborative qui est tout particulièrement utilisée dans l’industrie automobile. (Photo DR : Eric Bucci et Pierre Sigrist, cofondateurs d'epicnpoc à Vivatech devant leur "voiture" de test).

Créer et tester la voiture de demain

Présenté en juin à Vivatechnology, ce logiciel avait fait forte impression. Il constitue l’épine dorsale du projet H1st vision (“Human first Vision”), le concept car illustrant la voiture de demain qu’a imaginé Software Republique, un consortium de douze grandes entreprises technologiques françaises (Renault, Orange, Thales, Dassault Systèmes…) associées à quelques startups. “Il s’agit de douze groupes fournisseurs de technologies différentes à qui nous avons fait en sorte qu’ils puissent se parler entre eux”, explique Pierre Sigrist.

“Ils avaient abordé le projet par une interrogation : qu’est ce que nous pourrions faire ensemble pour créer la voiture du futur. Le choix avait aussi été fait de mettre en avant l’humain, considérant que les technologies devaient avant tout répondre aux besoins des utilisateurs et non l’inverse. Le challenge consistait à intégrer une vingtaine de technologies développées par ces grands acteurs et de tester les résultats obtenus. C’est là que BOWL est intervenu, permettant de boucler le projet en à peine six mois.”

Un pont lancé entre le virtuel et le réel

“Son rôle ? Sur le créneau de l’innovation collective à distance, BOWL a rendu l’intégration simple car tout le monde s’est retrouvé compatible. La nouvelle version, qui assure une connexion entre le jumeau numérique et le réel, a rendu possible également le test de différents scénarios d’utilisation avec un retour des utilisateurs, comme si les tests avaient été fait réellement sur route.”

“Ce projet est terminé. Il a déjà été présenté dans différents salons. Mais plusieurs technologies ou services qui ont été mis au point se retrouveront d’ici 2 ou 3 ans dans de nouveaux véhicules comme la reconnaissance de personnes basée sur la démarche et non plus le visage, ou comme cet avatar qui accueille le conducteur sur la vitre extérieure”. C’est ce concept de création innovante, à partir d’un pont lancé entre le virtuel et le réel, qui sera présenté au salon de la simulation et de la conduite autonome d’Antibes.