Antibes : un forum “Quand c’est non, c’est NON !” pour sensibiliser collégiens et lycéens

“Quand c’est non, c’est NON !” Pour la 3è année, c’est le nom d’un forum que la CASA et la Ville d’Antibes organisent pour informer et sensibiliser les jeunes sur les différentes formes de violences commises à l'égard des femmes et plus généralement sur les questions du sexisme et du harcèlement. Ce forum a lieu aujourd’hui lundi 25 novembre à l’Azur Arena et réunira tout au long de la journée plus de 500 collégiens et lycéens issus de 9 collèges, de 3 lycées et de la mission locale, tous situés sur le territoire de la CASA. Au total, ce sont 18 classes issus de 12 établissements et un groupe de 20 jeunes de la Mission Locale qui participeront à cette manifestation.

Nouveauté cette année : le forum, qui s’appuie sur de nombreux partenaires, se concentrera sur une seule journée, symboliquement celle de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Les élèves participent par demi-classe à 3 ateliers de 40 minutes sur plusieurs pôles répartis tout autour de la coursive de l’Azur Arena : Pôles Prévention, Justice, Santé et Sport.