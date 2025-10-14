Antibes-Juan : 4e Forum “Vivre le handicap ensemble”

La 4e édition du forum “Vivre le handicap ensemble” se tiendra le 18 octobre de 10 à 17 heures au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Sous le parrainage de l’association créée par Lino Ventura, Perce neige, ce forum permettra d’informer le grand public sur les différentes formes de handicap, d’échanger sur les aides et les avancées dans l’accompagnement au quotidien et surtout faire tomber les barrières souvent encore trop nombreuses entre valides et porteurs de handicap.

Ce forum se veut, certes, un lieu de d’informations et de sensibilisation, au travers des différentes associations et institutionnels présents, mais se veut surtout un moment de partage et d’échanges où "se mettre à la place de… " pour mieux le comprendre en est le point central. Des conférences et des intervenants viendront témoigner notamment autour du thème “Tourisme et Handicap”. Au programme de la journée également des activités pour se mettre en situation, des stands pour informer et accompagner, que vous soyez valide ou porteur de handicap.

Cette année le Forum “Vivre ensemble le handicap” accueille aussi 3 acteurs du film “Un p’tit truc en plus “ d’Artus : Gad Abecassis, Stanislas Cormont et Arnaud Toupense viendront témoigner et échanger avec le public. Ils seront notamment présent lors de la conférence de l’après-midi de 14h30 à 16h30 sur “Tourisme et handicap” à l’occasion de la présentation des maisons de vacances de la fondation Perce Neige.