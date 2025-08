Antibes : la Fête du Basket ce samedi

Antibes, la ville des Sharks, fait la fête au basket ce samedi 1er juillet au Pré des Pêcheurs ! Le lieu sera en accès libre à partir de 10h jusqu'à 22h. En plus de nombreuses initiations au basket, il est prévu à partir de 11h des cours de Zumba et une chasse au trésor. Ensuite dans l'après-midi, les champions de France de basket fauteuil, les Hornets du Cannet vous ferons découvrir leur discipline dès 16h. Puis à 19h, un spectacle de basket freestyle vous attendra pour la fin de journée. Et pour conclure la fête, des animations musicales et danses animées par un DJ et Sharky.