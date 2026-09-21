Les Laboratoires Pierre Fabre ont réalisé, via leur fonds Pierre Fabre Invest, une deuxième opération d'investissement auprès de MiYé, marque pionnière des soins et de la micronutrition dédiés à l'équilibre hormonal féminin, portant leur participation à 38 % du capital. Fondée en 2020 par Caroline Lanson et Anna Oualid, la société antiboise MiYé propose une gamme de 17 produits bio, vegan et naturels, aujourd'hui distribuée dans plus de 300 points de vente. Après une première levée en 2023 ayant permis son entrée en pharmacies, la marque ambitionne désormais de multiplier par quatre son réseau de pharmacies partenaires d'ici 2027, puis par huit à l'horizon 2028, tout en recrutant 10 nouveaux collaborateurs et en lançant trois nouvelles gammes de produits.

"Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sur le segment en forte croissance de la santé féminine", souligne Éric Ducournau, directeur général des Laboratoires Pierre Fabre, tandis que les cofondatrices de MiYé y voient l'occasion d'accélérer leur déploiement en pharmacies, circuit prioritaire pour 54 % de leurs clientes.