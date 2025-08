Antibes : l'UPE 06 fête ses cinquante ans à la Siesta

Il y avait du monde. Beaucoup de monde hier soir à la Siesta à Antibes. Le monde économique azuréen au complet avec plus d’un millier de dirigeants d’entreprises, professionnels, commerçants et autres acteurs économiques venus célébrer le 50ème anniversaire de l’UPE06, l’union pour l’entreprise des Alpes-Maritimes, qui fédère et défend les entreprises des différents secteurs économiques du département. (Photo WTM : les anciens et l'actuel président. De gauche à droite, Gilbert Stellardo -1974 ; Pierre Ippolito -2022 ; Philippe Renaudi -2017 ; Bernard Nicoletti -1995 ; Laurent Lachkar -2007 ; Christian Tordo -2004).

L’occasion pour Pierre Ippolito, le nouveau patron de l’union, de rappeler l’histoire commencée en 1973 sous le nom d’UPIAM, association qui à l’époque avait fondé le journal La Tribune depuis revendu. Les événements les plus importants auxquels l’union a participé ? Pour lui : le développement de l’aéroport, l’arrivée de l’A8, la montée de Sophia Antipolis. Cet anniversaire aura aussi donné l’occasion de réunir les anciens présidents et de présenter les projets jusqu'en 2025. Car Pierre Ippolito l'a encore répété : il revient à la tradition d'un seul mandat, soit trois ans de présidence et il a déjà assuré un an.

Ces projets du mandat sont marqués notamment par la responsabilité des entreprises et la transition écologique de plus en plus pressante. Pierre Ippolito a rappelé ainsi ce qui est actuellement mis en oeuvre pour apporter une nouvelle impulsion au territoire. C’est “Boost Côte d’Azur” qui a été lancé pour faire grandir les TPE/PME (elles représentent 95% des entreprises des Alpes-Maritimes). Il s’agit d’un accompagnement spécifique pour les entreprises réalisant un CA entre 1 et 6 M€ et qui veulent grandir notamment par croissance externe.

La création d’une SCIC photovoltaïque, un projet d’intérêt général, à but non lucratif, pour permettre aux entreprises de bénéficier d’installations photovoltaïques pour leur autoconsommation avec un coût d’énergie fixe. La création d’une Société Coopérative d’intérêt collectif associant collectivités, partenaires bancaires et entreprises permettra une rapide mise en oeuvre.

Quelques grands chantiers aussi restent ouverts : celui du logement en lien avec l’emploi, les transports avec la saturation de plus en plus pénalisante du réseau routier (l’idée d’un métro Nice-Monaco a été lancée), les ports avec leurs opportunités logistiques maritimes, les zones d’Activités Economiques qui représentent un enjeu fondamental, le traitement des déchets de l’activité économique. Autant de questions sur lesquelles l’UPE a non seulement des idées mais, en assurant l’union des acteurs économiques du territoire, les moyens de pousser à des solutions. Des acteurs qui hier soir étaient plus que jamais nombreux. Réconfortant.