Antibes : ce que la musique peut apporter à la santé mentale

La musique ne fait pas qu’adoucir les mœurs. Elle peut aussi apporter beaucoup à votre santé mentale. C’est sur le thème de "Santé mentale et musique – Au rythme des émotions", que le Conseil Local de Santé Mentale d’Antibes Juan-les-Pins organise sa prochaine conférence débat samedi 8 novembre de 8h30 à 12h au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-les-Pins. Au programme, des intervenants conférenciers parleront des bienfaits de la musique sur la santé mentale, Grande cause nationale 2025. La conférence est gratuite et ouverte au grand public.

Au programme

“Musicophilie, fables du cerveau musical” avec Nicolas Capet, neurologue, médecin praticien hospitalier au Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco, neurophysiologiste et spécialisé en neuropsychologie et dans la recherche sur le cerveau et la musique, co-fondateur de la semaine du Son de l’UNESCO à Nice et à Monaco.

“Musicothérapie personnalisée par l’IA et médecine intégrative” avec Kenza Boureji, médecin oncologue au Centre Hospitalier d’Antibes, enseignante de la Mindfulness, formée en hypnose, neurosciences et méditation, E-santé.

“Musique et Sens” un espace nécessaire… avec Alexandre Davin, musicothérapeute, improvisateur et enseignant au Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins.

“Rapothicaire” avec Yass Sogo, rappeur et professeur de français.

“La voix de la psychiatrie” avec Maryline Leonetti, artiste soprano et musicothérapeute.