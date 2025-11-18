Fermer le menu
L'éco de la Côte.

Brèves

Brèves

18 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Antibes : les nouveaux enjeux de souveraineté à l’ère de l’IA

Organisée par l’Institut EuropIA, une conférence exceptionnelle pour penser l’autonomie numérique européenne se tiendra le 5 décembre au Palais des Congrès d’Antibes-Juan-les Pins avec Bernard Benhamou (Institut de la Souveraineté Numérique) et Jean-Marie Cavada, (Institut des droits fondamentaux du numérique).

C’est une conférence exceptionnelle consacrée à un sujet crucial : la souveraineté à l’heure de l’intelligence artificielle. Elle est organisée par l’Institut EuropIA vendredi 5 décembre à 18h30 et réunira deux intervenant hors pair. Bernard Benhamou, Secrétaire Général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN), et Jean-Marie Cavada, Président de l’Institut des Droits Fondamentaux du Numérique (iDFrights) analyseront les transformations profondes que l’IA impose à l’Europe. Face à l’hégémonie technologique américaine et chinoise, les deux experts alertent sur les risques de dépendance stratégique, de fragilisation démocratique et d’exploitation des données personnelles à grande échelle.

Au cœur des débats : l’hébergement européen des données sensibles, le rôle structurant des datacenters et des clouds souverains, ainsi que la nécessité d’une politique industrielle ambitieuse pour bâtir une IA véritablement alignée sur les valeurs européennes. Les intervenants reviendront notamment sur leur rapport “IA & Droits humains en Europe”, qui souligne l’urgence d’un sursaut face aux dérives potentielles de la manipulation algorithmique, du contrôle social et des ingérences numériques. Ils défendront une vision proactive où la France et l’UE ne se contentent plus de réguler, mais deviennent force motrice de technologies responsables et sécurisées.

Co-organisé avec le Département des Alpes-Maritimes, la Maison de l’Intelligence Artificielle et le SICTIAM, cette soirée réunira décideurs, chercheurs, acteurs publics et citoyens pour imaginer ensemble une souveraineté numérique capable de protéger les démocraties tout en stimulant l’innovation. Un moment clé pour comprendre les défis géopolitiques, économiques et sociétaux d’une révolution technologique en pleine accélération.

 

 

