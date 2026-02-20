Antibes : l’Odyssée ULTIM 2026 reportée

La grande course des Ultim qui devait animer Antibes ce printemps n’aura pas lieu. En tout cas pas cette année. Sur les traces d’Ulysse, cinq trimarans de la Classe ULTIM®, les voiliers les plus rapides autour de la planète, devaient s’élancer pour un sprint de plus de 2.000 milles nautiques au départ et à l’arrivée d’Antibes en passant par Olympie. Pendant 12 jours, le Port Vauban était destiné à se transformer en un village festif et immersif avec expositions, rencontres avec les skippers, animations interactives à vivre sur place et en ligne. Ambiance course au large assurée. (Photo DR : En 2024, le port Vauban avait accueilli l'arrivée des Ultim du 2ème Finistère Atlantique de Concarneau à Antibes).

Dans un communiqué publié hier jeudi, Cap Med, organisateur de l’événement en concertation avec la Classe ULTIM, a annoncé que l’édition 2026 de l’Odyssée ULTIM, initialement prévue du 29 avril au 10 mai à Antibes, est reportée sine die (mais la porte reste ouverte pour une Odyssée dans les années prochaines). L’association explique que les conditions ne sont pas réunies pour garantir un rendez-vous à la hauteur des exigences sportives et organisationnelles que représente une course de trimarans géants. “Nous ne disposons pas des garanties nécessaires pour assurer le spectacle, l’intensité sportive et la qualité d’événement que méritent l’Odyssée ULTIM, Antibes et la Côte d’Azur”, a déclaré Patrick Gilliot, secrétaire général de Cap Med.

L’organisation souligne que porter un événement d’une telle envergure implique un niveau d’engagement particulièrement élevé, en cohérence avec l’image d’excellence de la Côte d’Azur. La Classe ULTIM, par la voix de son président Samuel Tual, a salué le travail accompli et confirmé l’intérêt d’une grande course de trimarans en Méditerranée. Dans son communiqué, Cap Med remercie par ailleurs les collectivités, partenaires privés et acteurs mobilisés autour du projet. Si l’édition 2026 n’aura pas lieu, le travail engagé ces derniers mois — notamment autour de la pédagogie, de l’innovation et des sciences de la mer — constitue, selon les organisateurs, une base solide pour un futur développement.