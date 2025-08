Antibes : première édition pour la Nuit des Acteurs du Numérique Azuréens

Les entreprises du Numérique ont du mal à recruter et sont sans cesse à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles compétences… La solution tient dans la formation. Mais quelles formations pour quels nouveaux métiers, quels nouveaux profils, quelles évolutions, quelles reconversions ? Ces questions sont au coeur de la première édition de la Nuit des Acteurs du Numérique Azuréens qu’organise Telecom Valley, le 6 juin de 18 heures à 22h30 aux Espaces du Fort Carré à Antibes. L’occasion également d’une plongée dans un écosystème local du numérique dynamique, en pleine évolution mais pourtant sous tension et d’échanger avec les professionnels du numérique et de la formation. Au programme, business pitchs, animations et échanges.

Inscription obligatoire avant le 5 juin. Gratuit pour les adhérents – payant pour les non adhérents