Antibes : quels seront les champions French Tech 2024 de l’hypercroissance ?

Pour la troisième année consécutive, Rise Partners organise en collaboration avec les quatre French tech du Sud et en partenariat avec la Région Sud, les Trophées de l’hypercroissance. Ils seront décernés jeudi 14 mars à partir de 18 heures au Palais des Congrès Antipolis à Juan-les-Pins. Ces trophées visent à récompenser quatre entrepreneurs régionaux ayant brillé par leurs réalisations entrepreneuriales en Région sud. Pour cette édition 2024, parrainée par Pierre Joubert, Directeur Général de Région Sud Investissement, plus de 400 acteurs de l’écosystème de l’innovation dans la région sud sont attendus.

“Cette année, nous mettons l’accent sur la performance entrepreneuriale dans toute sa diversité. Cela inclut non seulement la croissance dynamique des entreprises, mais aussi leur résilience, leur durabilité et leur capacité à perdurer dans le temps”, explique Jonathan Laroussinie, président et associé chez Rise Partners. “La performance englobe ainsi des aspects cruciaux tels que la performance environnementale, sociale et économique, tout en favorisant des entreprises pérennes et viables à long terme.”

Au programme de cet évènement, des retours d’expériences, des prises de parole d’experts de l’innovation et évidemment une mise à l’honneur des lauréats des Trophées 2024. Comme l’an passé, une pré-sélection des startups a été menée par les French Tech Aix Marseille, Côte d’Azur, Grande Provence et Toulon, qui ont chacune sélectionné, à la suite d’une session de pitch, un nominé par catégorie et par territoire.

Quatre trophées seront décernés sur les thématiques suivantes :