Antibes teste l'utilisation des eaux usées pour le nettoyage des rues

L'utilisation d'eaux usées retraitées par une station d'épuration pour le nettoyage des rues peut-elle présenter des risques pour la santé ? C'est cette question qui a fait l'objet d'une expérimentation mardi à Antibes. Dans ce contexte de sécheresse annoncée sur notre territoire, Antibes comme la CASA, ont entamé les démarches techniques et administratives afin de pouvoir réutiliser les eaux dépolluées issues de la STEP d’Antibes.

L'expérimentation s'est faite à hauteur de la station d'épuration d'Antibes avec deux nettoyages distincts : l'un avec l'eau potable de ville et l'autre avec de l'eau retraitée de la station, eau qui a bénéficié d’un coup de pouce purification supplémentaire par un second lavage (tapis de billes de verre, désinfection aux ultra-violets et chloration). Des analyses seront faites des micro-goutelettes de l'eau retraitée recueillies lors du nettoyage. A partir de juin, Antibes compte se servir de cette eau retraitée à mesure de 200 m3 par jour pour le nettoyage des rues, l'arrosage d'espaces verts, ou bien encore pour l’utiliser avec les camions hydrocureurs de la CASA qui nettoient les réseaux d’eau. Il a été calculé que dans l'année, 70 millions de litres d'eau pourraient ainsi être économisés.