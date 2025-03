Antibes : transition énergétique et biodéchets pour une hôtellerie durable

La transition énergétique et les biodéchets pour prendre le chemin d'une hôtellerie durable : c’est le thème d’une journée consacrée à l’hôtellerie durable mardi 9 avril, de 9 à 15 heures au Palais des Congrès Antipolis d'Antibes Juan-Les-Pins. Cet événement est organisé par de multiples partenaires dont le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, la CASA, la CCI Nice Côte d'Azur, le SKAL international, le Village by CA, EDF... Il vise à mettre en avant les innovations et les avancées en matière de transition énergétique et de gestion des biodéchets dans le secteur hôtelier. Des experts renommés seront présents pour partager leurs connaissances et expériences, offrant aux participants des insights précieux sur la manière d'adopter des pratiques éco-responsables dans leurs activités.

Dédiée aux hébergeurs, restaurateurs, ou toute personne simplement intéressée par les enjeux de durabilité, cette journée offrira une occasion de se mettre en conformité, de découvrir des solutions innovantes, de réaliser des économies, et d'adopter les meilleures pratiques pour réduire son empreinte écologique. Au programme une visite au Village exposants, une série de tables rondes et d'ateliers axés sur divers sujets critiques tels que la transition énergétique, la gestion des biodéchets, l'importance de l'intelligence artificielle dans ce contexte, le photovoltaïque, les stratégies de financement des initiatives durables. Autant de solutions innovantes pour engager une réduction significative de l'empreinte écologique dans le domaine de l'hôtellerie.