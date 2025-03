Antibes : un artiste, un banc contre le harcèlement à l’école

La commune d'Antibes Juan-les-Pins a reçu le Prix Coup de cœur des Prix Territoriaux, organisés par GMF et La Gazette des Communes, pour son projet innovant "Un Artiste, 1 Banc, Une École". Le prix lui sera remis jeudi 16 mai à 11h30 à l’école Georges Roux. Ce projet vise à combattre l'exclusion et le harcèlement scolaire en transformant les bancs d'école en outils de médiation et de communication. Lancée en 2022 avec le soutien de l'Unicef et d'autres partenaires, cette initiative a impliqué 15 artistes pour décorer 29 bancs dans 28 écoles primaires. Chaque banc, conçu en collaboration avec les élèves, sert de relais pour encourager l'entraide et l'écoute, devenant ainsi un symbole de bienveillance et de vivre ensemble dans l'environnement scolaire.