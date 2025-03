Antibes : une journée de l’immobilier sur le thème “Habiter la Côte d’Azur demain”

“Habiter la Côte d’Azur demain” : c’est le thème retenu pour la journée et la nuit de l’immobilier qu’organise, vendredi 20 septembre à Antibes, le Club Immobilier Côte d’Azur (CICA) que préside Christophe Bousquet. Organisée pour ses membres, partenaires et professionnels, cette journée donnera l’occasion de découvrir Antibes au travers de différentes conférences et visites notamment au port Vauban. Elle démarrera à 13h30 à la villa Eilenroc au cap d’Antibes par une intervention de Jean Leonetti, maire d'Antibes (“Comment améliorer le cadre de vie au travers d’une stratégie d’aménagement du territoire”) et une conférence d’Eliesh Sahyoun, ingénieur en urbanisme et habitat du futur, expert en transition écologique (“Vision prospective sur le logement de demain”).

Dès 19h, la Nuit de l'Immobilier prendra le relais au “Bastion Saint-Jaume” avec guinguette et fête foraine pour 500 professionnels de l’immobilier (promoteurs, agents immobiliers, constructeurs, architectes, maîtres d'œuvre, artisans, notaires, avocats…). À cette occasion, les Trophées de l'Immobilier seront décernés à une personnalité, une entreprise, une collectivité ou un projet liés au monde de l’immobilier.