Antibes : voici les quatre champions French Tech 2024 de la performance

Quels sont les champions French Tech 2024 de la performance en Région Sud ? Réponse hier soir dans le cadre du Palais des congrès Antipolis, à Juan-les-Pins avec la 3ème édition des Trophées de l’Hypercroissance. Organisée par Rise Partners, elle s’est jouée avec les quatre French Tech Régionales : Côte d’Azur, Aix-Marseille, Toulon et Grande Provence. Chacune d’elle avait désigné son “champion” de l’hypercroissance dans les quatre catégories : Trophées Boost (CA de moins de 2 M€), Scale-up (CA de plus de 5 M€), Change The World (impact sociétal ou environnemental) et Coup de coeur Rise (l'entreprise qui s’est particulièrement distinguée). (Photo DR : les quatre lauréats, de gauche à droite, Doudou Tamba avec Tamba Labs, Pauline Marmoyet avec Seecly, Rémi Pillot avec PESS Energy et Olivier Guillo avec Smart Global Governance).

Une hypercroissance, Jérôme Laroussinie, l’avait annoncé d’emblée, qui n’est plus seulement liée à une progression sauvage du chiffre d’affaires ou des contrats. Cette année, le thème central des trophées était celui de la performance. Elle reste bien sûr économique mais s’élargit à d’autres valeurs, englobant des critères environnementaux, sociaux et une viabilité long terme de l’entreprise.

Avant la cérémonie, des rencontres privilégiées se sont tenues l’après-midi entre startups et fonds d'investissement de renom. L’opportunité pour les entrepreneurs de présenter leurs projets et de discuter de partenariats et de financements potentiels. Pour terminer, en début de soirée, par les Trophées parrainés par Pierre Joubert, directeur général RSI (Région Sud Investissements). Très scénarisée, la remise des prix s’est faite devant plus de 300 acteurs de l’innovation régionale. Seize entreprises avaient été nominées et quatre entreprises (une dans chaque catégorie) ont été distinguées pour leurs réalisations exceptionnelles et leur impact significatif dans leurs domaines respectifs.

Les nominés et les lauréats des Trophées de l’Hypercroissance 2024

Trophée Change The World. Le gagnant est Doudou Tamba avec Tamba Labs, qui se démarque par son engagement en faveur de la santé et du développement durable. Leur approche novatrice de l'utilisation des plantes médicinales africaines a abouti au développement de solutions telles qu'un répulsif anti-moustiques naturel et des produits de bien-être, contribuant ainsi à la lutte contre les maladies transmises par les moustiques et au développement local.

Les nominés : Delicity - Alexandre Aruchumian, Kevin Favergeaud & Raphaël ; Nix Air Solutions - Amélie Campino et Vincent Baccam ; Tecmoled - Steffen Schmitz et Mohamed.

Trophée Scale Up : Olivier Guillo (Sophia Antipolis) avec Smart Global Governance qui propose une solution exhaustive de gestion des risques, permettant aux entreprises d'améliorer leur performance organisationnelle tout en gérant efficacement les risques et la conformité réglementaire. Leur approche holistique offre une gestion proactive des risques, renforçant ainsi la résilience des entreprises.

Les nominés : maison.fr - Jean-David Habib ; Startmining – Saimi Barragan ; NEOEDGE - Jérôme Legrand

Trophée Boost : Rémi Pillot avec PESS Energy, à l'avant-garde de l'énergie propre et autonome. Cette technologie innovante propose une alternative écologique aux sources d'énergie conventionnelles, favorisant ainsi la transition vers un avenir énergétique durable (Rémi Pillot avait déjà remporté l’an dernier le prix Coup de coeur du jury)

Les nominés : People In - Elodie Sarfati ; Lium - Guilain Yvon et Thomas Fattore ; Weproc - Steven Oziol, Paul Zeller et Vincent Spano ; Legapass - Jean-Charles CHEMIN, Adelina Prokhorova et Eric Maida.

Trophée Coup de Cœur du Jury : Pauline Marmoyet avec Seecly, qui innove dans le secteur de l'optique en introduisant une marketplace dédiée aux lunettes de seconde main. Leur plateforme propose une sélection de lunettes de marque à des prix réduits, alliant ainsi la durabilité et l'accessibilité dans l'industrie optique.