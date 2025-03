APEC : les recrutements de cadres progresseront encore en 2024

Comment se porte l’emploi cadre en Région Sud élargie à la Corse ? Et quelles sont les perspectives pour 2024 ? Une réponse à ces questions a été apportée lors de la conférence de presse de l’APEC qui s’est tenue ce matin à Nice et qui a détaillé les résultats de son enquête annuelle. En 2023, les entreprises régionales ont recruté 21.550 cadres soit 6% de plus qu’en 2022. Une progression qui se situe dans la moyenne nationale avec 330 000 recrutements en 2023, soit +7 % par rapport à 2022. (Photo DR : Julie Roynette, Responsable de Centre DR Provence‑Alpes‑Côte d'Azur Corse et Steve Platteau, consultant Relation Entreprises qui ont présenté les résultats de l'étude de l'APEC.)

Pour 2024, alors que le dernier baromètre trimestriel de l’Apec révélait un fléchissement des intentions d’embauches, les premières projections restent à la hausse malgré les incertitudes économiques et géopolitiques : 21 980 postes à pourvoir en PACA et en Corse, soit une nouvelle augmentation de 2% et un nouveau chiffre record. Une progression conforme à celle qui se dessine au niveau national avec 337 000 recrutements prévus en 2024 contre 330.000 l’an dernier.

Des précisions ont été apportées sur les recrutements 2024 en PACA-Corse. Plus de 70 % d’entre eux concerneront le secteur des services à forte valeur ajoutée (activités informatiques-télécommunications, Ingénierie-R&D, activités juridiques, comptables et conseil, banques- assurances, communication-médias), mais aussi des secteurs spécifiques comme le tourisme, la santé, les services aux entreprises. L’industrie représente 13% des recrutements (vs 14% au national) portée par une diversité sectorielle importante. Plus de 6 embauches sur 10 sont prévues dans les PME. Les cadres des fonctions informatique (20 %) et études-R&D (18% des recrutements) sont les plus recherchés.

Présidente du Comité Paritaire Régional Apec Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, Anne-Marie Chopinet a souligné que "la dynamique de l’emploi cadre observée dans nos régions comme au niveau national s’érode toutefois, après deux années de forts rebonds post-covid". Mais pas de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui "elle renoue avec ses standards d’avant la crise sanitaire”.

Les secteurs + et les secteurs -