Questions fréquentes IA

Quel jeu de société la SBM a-t-elle présenté récemment et par quel éditeur ? +

Pourquoi la SBM a-t-elle décidé de lancer cette nouvelle édition de jeu ? +

Quelles sont les principales modifications apportées aux règles du Cluedo traditionnel ? +

Qui a réalisé les illustrations du jeu et depuis combien de temps collabore-t-il avec la SBM ? +