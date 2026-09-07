Lancé en 2025 son Monopoly Monte-Carlo avait été un succès. La Société des Bains de Mer rejoue donc le jeu de société pour les fêtes mais dans une version Cluedo Monte-Carlo qu’elle a présentée récemment. Edité par Hasbro, il ne s’agira pas d’une enquête pour homicide mais, comme l’explique la Gazette de Monaco, “d’une intrigue de vol d’un jeton de casino recouvert d'or et serti de diamants, dérobé à la plus grande joueuse de l'établissement. Six suspects et six accessoires inédits, ainsi que des cases et cartes bonus offrant des avantages tels que des passages secrets, viennent enrichir les règles traditionnelles du jeu, entièrement transposées dans l'univers des établissements emblématiques de la SBM.” Toutes les illustrations sont signées Jean-Benoît Héron qui collabore depuis trente ans avec la SBM et avait déjà illustré le Monopoly maison.