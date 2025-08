Architecture : venez débattre à Nice avec Corinne Vezzoni et Philippe Prost

Récompensés lors du Grand Prix National de l'Architecture 2022, les architectes Corinne Vezzoni (finaliste) et Philippe Prost (lauréat) sont à l'origine de réalisations audacieuses dont le Campus Sud des Métiers (Corinne Vezzoni & Associés) et la requalification des ports Vauban et Gallice (Atelier d'Architecture Philippe Prost), réalisés pour le compte de la CCI Nice Côte d'Azur et de ses filiales. Deux architectes de renom que la CCI a réuni demain, jeudi 4 mai à 18 heures à Nice au Campus Sud des Métiers (13 avenue Simone Veil) pour un débat sur le thème de “La Méditerranée, mise en perspective architecturale”.

L’occasion de partager leurs points de vue et d'échanger avec le public présent sur les questions d’architecture et de société comme le climat, les matériaux, l’économie des sols ou encore l’économie de moyens.