L’arrêté anti-croisières de Christian Estrosi attaqué par la préfecture

Un nouvel épisode dans le dossier des croisières sur la Côte d’Azur : pris mercredi, l’arrêté anti-croisières du président de la Métropole Nice Côte d’Azur va-t-il commencer à s’appliquer dès aujourd’hui vendredi 11 juillet ? Normalement oui. Mais il est possible aussi d’en douter car la préfecture des Alpes-Maritimes a déjà annoncé hier soir dans un communiqué qu'elle allait déposer un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Nice pour demander sa suspension et son annulation. Pour rappel, dans le bras de fer que Christian Estrosi a engagé depuis janvier dernier contre les "villages flottants", il avait descendu la jauge à 450 passagers pour le port de Nice et à 2.500 pour la baie de Villefranche-sur-mer. C’est ce que reprend cet arrêté. (Photo DR : paquebot en rade de Villefranche-sur-mer).

Concernant leurs réserves, les services de l’Etat s’appuient sur la notion de respect de la loi en matière de compétence sur la baie de Villefranche. Le président de la Métropole n’ayant autorité que sur la gare maritime de Villefranche et non sur tout le port ne pourrait pas imposer seul ces restrictions. "Après analyse exercée au titre du contrôle de la légalité par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé de saisir le tribunal administratif de Nice pour obtenir la suspension et l’annulation de cet arrêté au motif qu’il est entaché de plusieurs illégalités et de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle" a ainsi noté la préfecture dans un communiqué.

Reste à savoir si l'arrêté s'appliquera avant la décision du tribunal administratif. Premier test lundi avec l'escale en rade de Villefranche-sur-mer du "Celebrity Equinox", un paquebot de 2.850 passagers, au-delà de la nouvelle jauge.