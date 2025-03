Arrêté anti-croisières de la Métropole : un pas en arrière jugé insuffisant

Un retour en arrière pour l'arrêté anti-croisière de la Métropole Nice Côte d'Azur. Suite au tollé des professionnels du tourisme et de la zone de Villefranche-sur-mer, l’arrêté a été amendé avec une nouvelle proposition qui sera soumise au conseil portuaire du 7 mars : pas plus d’un bateau de croisière par jour, limité à 65 jours par an (contre une moyenne de 70 à 90 les années précédentes) et une restriction du nombre de passagers qui sera évoquée au Conseil portuaire (il est question de 2.500 passagers par escale à Villefranche, contre 900 dans le précédent arrêté et 3.500 auparavant). Pour le port Nice-Lympia, le seuil est réduit à 450 passagers soit la moitié du seuil initialement envisagé).

L'Union Maritime 06 (UM06) et l'Association des commerçants de Villefranche-sur-Mer ont cependant fait savoir que le compte n’y est toujours pas. Toutes deux critiquent un manque de concertation et une incohérence des nouvelles règles destinées à trouver un équilibre entre protection de l'environnement, qualité de vie des habitants et lutte contre le surtourisme. Elles s'inquiètent de l'impact potentiel sur l'attractivité de la région pour les compagnies de croisière et craignent que ces restrictions ne favorisent paradoxalement l'arrivée de navires plus anciens et plus polluants. Les associations demandent aussi un moratoire sur ces nouvelles restrictions en attendant l'établissement d'un cadre réglementaire stable et cohérent, tandis que la CCI Nice Côte d'Azur a engagé une enquête de terrain et devrait rendre ses conclusions dans quelques jours.