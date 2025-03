Art moderne, design, antiquité à l’Antibes Art Fair

C’est un grand classique du printemps azuréen. Du 12 au 21 avril, le Salon d'Antibes accueillera pour sa 52ème édition près de 100 exposants répartis dans le grand chapiteau (plus de 3 500 m²) et dans l'espace plein air de l'Esplanade du Pré des Pêcheurs au port Vauban. Chaque année, avec ce salon dédié à l'Art Moderne, à l'Art Contemporain, au Design et à l'Antiquité plus de 20 000 visiteurs viennent découvrir à Antibes quelques-unes des plus belles pièces actuellement sur le marché international de l'art avec un focus sur les grands maîtres de la peinture du XXe siècle. Parmi les pièces exceptionnelles qui seront dans les stands, figurent notamment des sculptures de Bernar Venet, un très grand pouce en marbre de César, des tableaux de Schneider, Hartung, Debré, JonOne,...

Du côté du design et des métiers d'art, après une première participation l'an passé, couronnée de succès, WDA (Week du Design et des Arts) occupera un grand espace encore plus important au sein d'Antibes Art Fair. Sur plus de 1 000 m², la ville d’Antibes Juan-Les-Pins et l’Office de Tourisme mettront à l’honneur une sélection de créations de designers et d’artisans d’art.