Art : “Mon Week-end aux Musées” vous ouvre les portes

Les musées de la Côte portes ouvertes ce week-end à l’occasion de la 2ème édition de “Mon Week-end aux Musées” . Une quarantaine de musées et sites partenaires (Alpes-Maritimes et Monaco) participent à cet événement culturel qui se tiendra dans une vingtaine de villes de la Côte d’Azur les 25 et 26 janvier. Sera proposée une soixantaine d’animations ludiques pour découvrir ou redécouvrir de manière originale les trésors artistiques et historiques de notre territoire : jeux de piste, visites insolites, ateliers interactifs, conférences…

Quelques exemples. Au Musée Picasso d’Antibes, on entre dans l’imaginaire de l’artiste grâce à l’atelier familial “Drôles de bêtes”, où petits et grands, pinceaux en main, ont l’opportunité de créer ensemble. Pour les plus jeunes, une chasse au trésor intitulée “Où est passée Ubu ?” transforme le musée en terrain d’exploration. Au Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, c’est une invitation à une immersion virtuelle parmi les éclats de lumière des œuvres de l’artiste. Au Musée Fernand Léger à Biot, les ateliers sensoriels autour de “Léger et les Nouveaux Réalismes” jouent le tourbillon d’émotions !