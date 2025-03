Un artiste pour la couverture du "Pays Mentonnais dans la Poche"

La JCE Menton RCM relance son concours pour la couverture du "Pays Mentonnais dans la Poche" et ouvre un appel à candidature auprès des talents locaux pour la réalisation de la couverture de la 47ème édition. Suite à l'engouement des habitants, commerçants et professionnels du territoire pour le premier concours qui avait été lancé en 2024, l’association souhaite à nouveau donner la possibilité aux artistes et graphistes locaux, amateurs comme professionnels, d'exprimer leur talent et de mettre en valeur le territoire. Elle leur donne l’occasion d'illustrer l'annuaire référence du Pays Mentonnais et de voir leur création mise en avant dans une publication locale emblématique.

Thème du concours 2025 : Mettre en lumière notre territoire. Date limite de soumission : 31 mai 2025, à 23h59. L'artiste sélectionné verra son œuvre publiée en couverture de l'annuaire, avec une mise en avant à travers les supports de communication de la JCE. L'édition paraîtra fin septembre 2025. Les créations doivent être envoyées aux adresses emails suivantes : pmdlp@jce-menton.com & mentonroquebrune@jcef.asso.fr avec pour objet "Concours Couverture PMDLP 2025".