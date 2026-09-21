Les derniers espoirs de l'AS Monaco d'intégrer la Nationale 1 se sont définitivement envolés vendredi 18 septembre, le CNOSF ayant confirmé l'avis défavorable de la FFBB pris le 12 septembre. Sauf revirement improbable de la Fédération ou ultime recours devant le Tribunal administratif, le club champion de France 2026 semble condamné à perdre son statut professionnel, ce qui devrait conduire la société anonyme vers la liquidation. Ce qui marquerait aussi la fin d'un cycle sportif riche de trois titres de champion de France (2023, 2024, 2026), deux Final Four d'EuroLigue dont une finale, quatre Leaders Cup et deux Coupes de France. "C'est une très mauvaise nouvelle, toute disparition de club est un crève-cœur, un échec, un gâchis", a réagi Philippe Ausseur, président de la Ligue nationale de basket.
L'AS Monaco Basket se dirige vers la liquidation après le rejet de son ultime recours
Le CNOSF confirme le refus de la FFBB : le champion de France en titre perd son dernier espoir d'intégrer la Nationale 1