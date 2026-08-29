Malgré un nouvel investisseur et 10 millions d'euros promis, la Roca Team reste pour l'instant privée de Betclic Élite. Dernier recours, l’AS Monaco Basket a saisi le bureau fédéral de la Fédération Française de BasketBall (FFBB) pour demander un réexamen en urgence de sa situation.

Le feuilleton de l'été continue pour l'AS Monaco Basket. Après avoir été écarté par le contrôle de gestion de la FFBB début juillet, puis par la chambre d'appel début août, le club de la Principauté espérait un dénouement favorable devant le CNOSF, sollicité comme conciliateur. Réuni en audience mardi 25 août, l'organisme a finalement rendu vendredi un avis défavorable, confirmant l'exclusion du champion de France en titre des championnats professionnels, aussi bien en Betclic Élite qu'en Élite 2. (Photo DR : Champion de France 2026, l’AS Monaco va-t-elle être exclue du prochain championnat professionnel ? )

Le club avait pourtant vu sa situation évoluer ces derniers jours, avec l'arrivée annoncée d'un investisseur issu du secteur agroalimentaire, prêt à injecter 10 millions d'euros pour la saison 2026-2027. Mais ce développement est intervenu après la date de l'audience de conciliation, et les instances du basket français ont estimé qu'un dossier financier ne pouvait pas être reconstruit a posteriori sans l'accord de la fédération. Une lecture stricte du calendrier qui prive donc Monaco d'un argument qu'il jugeait pourtant décisif.

Loin de baisser les bras, l'AS Monaco a immédiatement saisi le Bureau Fédéral de la FFBB pour demander un réexamen en urgence de son dossier, sur la base de l'article 925 des règlements fédéraux. Le club affirme avoir apuré son passif, obtenu des abandons de créances et sécurisé le financement de sa saison, et se dit prêt à accepter un suivi financier renforcé. C'est désormais à la FFBB de décider si elle rouvre le dossier auprès de la Chambre d'Appel, une décision qui pourrait encore changer la donne avant le coup d'envoi de la saison, prévu les 19 et 20 septembre avec l'Asvel en lieu et place de Monaco pour la Supercoupe.