Assemblée nationale : Philippe Pradal va plancher sur les IA génératives

Philippe Pradal, député de la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes, ancien premier adjoint du maire de Nice, a été nommé co-rapporteur de la mission d'information sur les IA génératives (celles de ChatGPT, Mi-journée et autres) et la protection des données. Il travaillera sur ce sujet avec le député RN du Var, Stéphane Rambaud. Ils ont entre six et huit mois pour mener leurs auditions et écrire leur rapport.