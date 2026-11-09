Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation : le Pays de Grasse face au défi de l’eau

Le 17 novembre au Palais des Congrès de Grasse, chercheurs et acteurs locaux s’interrogeront sur l’adaptation au changement climatique et sur la coopération territoriale.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse organise ses Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation le mardi 17 novembre, de 13h30 à 16h00, au Palais des Congrès de Grasse. Jérôme Viaud, président de l’agglomération, et Raoul Castel, maire de Collongues délégué à l’Agriculture, invitent à réfléchir à deux enjeux décisifs pour l’avenir agricole du territoire : l’adaptation au changement climatique, notamment face aux tensions croissantes sur la ressource en eau, et la capacité des acteurs locaux à bâtir ensemble des réponses collectives.

Après l’ouverture par Jérôme Viaud, la géographe Isabelle La Jeunesse, directrice de la Chaire partenariale l’Eau dans les territoires des Alpes-Maritimes, posera la question : "Faire face, tous ensemble, à la sécheresse dans les Alpes-Maritimes ?". Céline Bourbousson, directrice de la Chaire ESS et territoires d’innovation sociale, et Morgane Morizur, doctorante à l’Université Côte d’Azur (CNRS, GREDEG), montreront ensuite comment la recherche peut éclairer et soutenir la coopération territoriale alimentaire et agricole. Des stands d’acteurs du secteur accueilleront le public dès 13h30.