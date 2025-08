Assises de la transition énergétique à Sophia : la technologie pour sauver la planète

Rendez-vous des acteurs du territoire engagés dans la transition énergétique, les “Assises Azuréennes de la Transition Énergétique", organisées par la CCI Nice Côte d'Azur et ses partenaires, reviennent pour une troisième édition le 15 juin de 8h30 à 17h30 au Campus SophiaTech (Université Côte d'Azur). Collectivités, entreprises, experts, acteurs économiques et associatifs, monde académique... sont réunis à cette occasion pour partager, s'inspirer et débattre des enjeux actuels.

Au programme de la journée, trois tables rondes sur les thèmes de “Réussir le défi de la transition énergétique des territoires", "La technologie peut-elle sauver la planète ?" et "A quoi ressemblera la mobilité de demain ?", une conférence inspirante “De la ville numérique aux territoires low-tech : penser un urbanisme de discernement”, des ateliers thématiques et opérationnels. Un “Village de la Transition Énergétique” regroupera des offreurs de solutions dans le domaine de l'énergie et sera accessible tout au long de la journée.