Dédiée à l'entraide entre chefs d'entreprise, l'association pose un pied dans le Var oriental et organise une soirée de lancement le 7 octobre.

Face aux défis croissants auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise, l'association Entre Head annonce son arrivée dans le Var oriental. Une soirée de lancement se tiendra le mercredi 7 octobre à partir de 18h00 au Tennis Club Galliéni de Fréjus, avec au programme une présentation officielle des missions de l'association et de ses relais locaux, suivie d'un apéritif networking. Reconnue pour son action en faveur de la santé mentale des dirigeants, Entre Head entend offrir aux entrepreneurs, commerçants et artisans du territoire un espace d'écoute et un réseau d'entraide.

L'événement est gratuit et ouvert à tous les acteurs économiques de la région, sur inscription obligatoire via HelloAsso. ""L'arrivée d'Entre Head à Fréjus répond à un besoin fort d'accompagnement de proximité pour les chefs d'entreprise locaux", explique l'équipe organisatrice.