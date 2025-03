Association Nouv'Elles : Assemblée générale jeudi

L'association Nouv'Elles tiendra son Assemblée Générale Annuelle, jeudi 11 janvier à 18 heures au Perla Riviera à Villeneuve Loubet. Cette réunion sera suivie d’un apéritif et d’un dîner. L’’occasion de découvrir ou redécouvrir cette association qui a pour but de proposer, à toutes les femmes au cours des étapes de leur vie et en toute situation, un espace d’échanges et de pédagogie d’un point de vue culturel, sportif, éducatif, santé, économique, environnemental, développement personnel, autour de l’égalité, de la mixité et du bien-être, à travers l’organisation d’événements.