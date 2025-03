Attractivité de la Région Sud : Sophia Antipolis en pointe

Alors que les investissements internationaux vers l’Europe marquent le pas, la Région Sud a maintenu le cap de l’attractivité avec 117 projets internationaux et 1.230 projets français accueillis en 2023. C’est ce qui ressort du bilan 2023 des investissements directs en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’a publié risingSUD, l’agence d'attractivité et de développement économique régional. Un bilan qui pour la première fois inclut les investissements français et qui met en avant deux implantations dans la première technopole d'Europe : Evroc pour les investissements étrangers (50 emplois dans l’année à la clé) et Smile pour les projets français (50 emplois également). En 2023 d’autre part, Sophia a comptabilisé 24 nouvelles implantations d’entreprises et 11 extensions majeures. (Photo DR : les data centers nouvelle génération qu'Evroc compte construire en Europe).

Créée en 2022, Evroc est une scale-up suédoise à fort potentiel. Spécialisée dans les infrastructures informatiques dématérialisées pour le stockage, l’accès et le traitement de données à distance, elle projette de créer huit datacenters de nouvelle génération à l'horizon 2028. Et c’est dans la technopole qu’elle a choisi d’implanter son pôle de R&D avec un recrutement de 50 ingénieurs logiciels dans l’année. Evroc porte de plus un grand projet, à hauteur de 10 milliards d'euros. Il vise, rien moins de plus, à assurer la souveraineté de l’Europe dans le domaine hautement stratégique du cloud hyperscale.

Sont cités ensuite dans le domaine des investissements étrangers Sumika Polymer Compounds à Saint-Martin-de-Crau (13) avec une extension qui doit créer 30 emplois sur 3 ans ; l’arrivée d’ UCB France à Marseille (12 emplois sur 3 ans) ; Eon Motors à Malijai (04), une extension qui porte 15 emplois sur 1 an.

Dans le bilan des investissements français en région, que RisingSud inclut pour la première fois dans son bilan, c’est l’implantation de Smile qui est mise en avant. Présent dans 9 pays, le leader européen de l’Open Source a ouvert en 2023 un bureau à Sophia Antipolis pour se rapprocher de ses clients et de leurs projets de transformation digitale. La société prévoit 50 recrutements. Autre arrivée citée ensuite : celle de Fenix Evolution à Gargas (84), une création qui doit créer 27 emplois sur une solution de valorisation de fruits locaux déclassés.